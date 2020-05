Virus, bollette sospese e rateizzate per piscine e centri sportivi

Sospendere e rateizzare lead alcune, particolarmente in sofferenza economica a causa della chiusura imposta dall'emergenza Covid . Questo il senso del progetto presentato oggi da Acque Veronesi, la società consortile che gestisce il servizio idrico in 77 comuni di Verona e provincia, permetterà un maggior respiro a tutti i concessionari degli impianti sportivi comunali;in particolare ma anche altre associazioni.L'iniziativa prevede la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei piani di rateizzazione già in corso (purché in regola con i pagamenti alla data del 29 febbraio) e il posticipo delle bollette per l'emissione dei consumi del periodo 1 gennaio-30 settembre, alla fine di ottobre 2020.«In questa fase per noi è fondamentale mettere in atto misure mirate senza disperdere risorse, poichè dobbiamo garantire l'equilibrio economico finanziario della società che deve essere sempre nelle condizione di assicurare un servizio fondamentale per tutti» ha spiegato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli . «Le strutture che possono aderire all'iniziativa - ha concluso - sono state individuate dal Comune di Verona per ilparticolare valore e rilevanza in ambito sportivo e sociale».