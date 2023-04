Apre il 55. Vinitaly, edizione con il record di buyer: code e caos traffico

VERONA - Si apre oggi - 2 aprile - la 55ª edizione di Vinitaly all'interno del quartiere fieristico a Verona. Come tutti gli anni sono attese migliaia di visitatori e il conseguente caos di traffico da Verona Sud, per le auto provenienti dal casello della A4. E proprio questa mattina, poco dopo le 8, tra le auto in colonna, c'erano addetti sono al lavoro per dipingere le strisce della segnaletica orizzontale sulla strada.

Un fatto anomalo, anche se non è prima volta, ma la polemica non manca: quale tipo di emergenza ha fatto decidere di iniziare oggi vista la previdile massa di veicoli diretti in Fiera?

Prima delle 9 comunque i lavori erano già stati completati.

Il governatore Zaia

«Sarà un Vinitaly sempre più internazionale, con il Veneto che sarà per alcuni giorni capitale mondiale della cultura del vino. Accoglierò alle 14, assieme al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, una straordinaria delegazione dei Balcani: arriveranno assieme il Presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, il Primo Ministro dell'Albania, Edi Rama, e Dimitar Kovačevski, Presidente del Governo della Macedonia del Nord» rende noto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

L'arrivo al Vinitaly di Verona della delegazione internazionale è previsto alle ore 14, all'ingresso Cangrande. Il corteo sarà prioritariamente diretto verso lo stand della Regione del Veneto, nel Padiglione 4.

Questa n. 55 è un'edizione già da record con oltre mille buyer internazionali annunciati fra gli stand.