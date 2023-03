Vinitaly​ and the City, è arrivato il momento del fuori salone in centro storico - Date, location, eventi

VERONA - Dai rossi iconici ai bianchi autoctoni, dai rosati di tendenza fino agli spumanti effervescenti. Ci sono tutti i colori del vino italiano nel programma di degustazioni di Vinitaly and the City, il fuori salone dedicato al pubblico e agli enoappassionati che dal 31 marzo al 3 aprile animerà il centro storico di Verona con i tasting diffusi tra Piazza dei Signori (Loggia di Fra Giocondo, Loggia Antica, Torre dei Lamberti), Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale.

Vinitaly​ and the City

A integrare le proposte di degustazione nelle varie lounge, un calendario con più di venti appuntamenti a partire dalle masterclass previste nella Sala Consiliare del Palazzo Scaligero sede della Provincia di Verona che, per l'edizione 2023 di Vinitaly and the City, aprirà per la prima volta le sue porte ai tasting enoici.

La geografia enologica dell'Italia, per tutta la durata del fuori salone, sarà protagonista anche dei Wine Talk condotti dall'enologa e wine writer Sissi Baratella nella lounge Flover in Cortile Mercato Vecchio, un'area dedicata al dibattito e al confronto tra pubblico e produttori. In agenda undici eventi dedicati ai vini del territorio. Un abbinamento insolito e sportivo lo offriranno invece Hellas in Wine, i tre tasting a cura dell'Hellas Verona.

A Vinitaly and the City scenderà in campo anche l'innovazione con la presentazione del metodo Caporale: un nuovo modo per valutare le bollicine. Si tratta di un particolare brevetto registrato da Tommaso Caporale, giornalista e volto televisivo conosciuto come Mister Bollicine, che consente la caratterizzazione dei vini spumanti attraverso il suono delle bollicine nel calice e senza ricorrere all'assaggio. Dal vino si passerà all'agroalimentare con la degustazione dei migliori oli calabresi organizzata dalla Regione Calabria. Per gli amanti dei cocktail è stata allestita l'area Mixology, con le proposte di Bartenders Group Italia. Vinitaly and the City è organizzato da Veronafiere in collaborazione con Comune e Provincia di Verona e Fondazione Cariverona.