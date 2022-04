Vinitaly, riparte in presenza la kermesse del vino. Zaia: «Serve una forma di golden power per tutelarci»

VERONA - La Fiera di Verona ha riaperto oggi le porte del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati (10-13 aprile), che dopo due anni segnati dalle restrizioni per il Covid torna in presenza di pubblico. Sono 4.400 le aziende espositrici presenti alla manifestazione, il cui carattere mondiale è confermato dalla presenza di 700 top buyer esteri da 50 Paesi già accreditati. Oltre 30 i convegni e 76 le degustazioni in calendario. In contemporanea a Vinitaly anche Sol&Agrifood, il salone dell'agroalimentare di qualità, ed Enolitech, il salone delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra. A taglio del nastro il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, il governatore veneto Luca Zaia, i l presidente dell'ente fieristico, Maurizio Danese e il sindaco di Verona Federico Sboarina.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Vinitaly oggi al via, il governatore Zaia: «Basta polemiche sul...

«Verona torna ad essere la capitale mondiale del vino con Vinitaly che riapre le sue porte a visitatori ed operatori dopo l'edizione del 2019. Una vetrina importante per il Veneto, che con i suoi 11 milioni e mezzo di ettolitri di vino prodotti, rimane anche la prima regione in Italia con il 36% delle esportazioni nazionali. Una conferma importante che attesta la qualità dei vini veneti, una eccellenza della nostra terra che in questi anni ha saputo conquistare la fiducia anche dei clienti e dei mercati mondiali. Sono 150 i Paesi del mondo verso cui il Veneto ha esportato il suo vino e oltre metà del valore delle esportazioni ha riguardato Stati Uniti, Germania e Regno Unito, seguiti, a distanza, da Canada e Svizzera. Questo per comprendere il valore del vino nell'economia del Veneto, un prodotto che rappresenta circa un terzo circa dell'export agroalimentare veneto e il 3,5% di tutte le merci esportate». Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, salutando l'apertura della 54esima edizione di Vinitaly.

Guerra in Ucraina e materie prime: le difficoltà dei produttori

«Sicuramente il tema della guerra in Ucraina sta pesando moltissimo anche su questo comparto e sulla reperibilità delle materie prime - prosegue il Governatore del Veneto -. Le capsule per l'imbottigliamento dei vini, ad esempio, sono quasi tutte acquistate nel mercato ucraino, oltre alle evidenti difficoltà nel trovare il cartone per il packaging. Dobbiamo mettere da parte le prove muscolare a livello internazionale e puntare sul linguaggio della diplomazia per arrivare al più presto alla pace».

Zaia: Golden power a tutela delle cantine

Zaia ha aggiunto: «questa è un pò una fashion week del vino, il vino è cultura, moda, un grande ambasciatore. C'è chi comincia a guardare ai nostri territori per fare shopping. Allora, è vero che il mercato è libero ma è vero che oltre certi limiti non possiamo andare, ci sono realtà che vengono da distante e immaginano di portarci via i brand. Si dovrebbe valutare una forma di golden power su queste operazioni, abbiamo l'obbligo di difenderle fino in fondo. Quando porti via un brand, che è un biglietto da visita, porti via un pezzo del Paese».

Patuanelli: Golden power esiste già in agricoltura

«L'unica operazione di veto con un golden power applicata e già attivata è stata proprio su un'operazione che aveva a che fare con un'azienda del campo agroalimentare, di sementi, quindi il golden power in agricoltura già esiste e lo abbiamo utilizzato come veto su un'operazione di vendita proprio perché riteniamo strategico difendere le eccellenze agroalimentari italiane». È quanto ha affermato il ministro elle Politiche agricole Stefano Patuanelli in risposta alla sollecitazione del presidente del Veneto Luca Zaia sulla necessità di esercitare il golden power per difendere i brand italiani del vino da operazioni di shopping dall'estero, durante il convegno inaugurale della 54esima edizione di Vinitaly. «La nostra difesa - ha aggiunto - va al prodotto e all'italianità del prodotto e non è indifferente perché le nostre tradizioni sono legate alla nostra cultura e all nostra capacità di fare cibo e non possiamo perderla».