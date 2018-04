Alle 11 inaugura la sen. Casellati: ecco tutto il programma

Oltre 300 espositori da 7 Paesi e operatori specializzati in arrivo da 130 nazioni per il Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità, che apre insieme al Vinitaly a Veronafiere. Convegno inaugurale lunedì 16 alle 10,30 con una overwiev sul mercato mondiale dell’olio extravergine di oliva a cura del Consiglio Oleicolo Internazionale e un dibattito animato dal cuoco Giorgione sui prodotti agroalimentari tra economia e loro uso in cucina. Verona, 14 aprile 2018 – Con un aumento degli espositori arrivati quest’anno a 317 da sette Paesi e una superficie ampliata di quasi il 20% per un totale di 9.000 metri quadrati, apre domani domenica 15 aprile a Verona Sol&Agrifood, il Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità. La manifestazione, che si svolge dal 15 al 18 aprile in contemporanea con Vinitaly ed Enolitech, avrà la sua inaugurazione ufficiale lunedì 16 aprile alle ore 10,30 nella Sala Convegni del Padiglione F di Sol&Agrifood. L’appuntamento si svolge alla presenza del presidente di Veronafiere Maurizio Danese, di Felice Assenza della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole, Abdelkrim Adi, capo dell’Unità tecnica e ambiente del Consiglio Oleicolo Internazionale – Coi, in rappresentanza del direttore esecutivo Abdellatif Ghedira, Cesare Baldrighi presidente di Aicig - Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, e Raffaele Borriello, direttore generale di Ismea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA – È un Vinitaly in crescita quello al via domenica 15 alla Fiera di Verona. Il 52° salone internazionale dedicato a vini e distillati apre superando le 4.380 aziende, 130 in più rispetto all’edizione precedente. Aumenta anche la presenza degli espositori esteri che raggiungono i 36 Paesi rappresentati, contro i 29 del 2017.Punto di riferimento per il business e la cultura legati al settore enologico che vale per il Paese 5,9 miliardi di euro di export, Vinitaly è una delle manifestazioni a più a più alto tasso di internazionalità. Nei prossimi quattro giorni sono attesi in fiera operatori specializzati da tutto il mondo: sono più di mille i nuovi buyer accreditati per la prima volta alla rassegna veronese e con un’agenda già fissata di incontri b2b in fiera. Questo anche grazie a Vinitaly Directory, il nuovo catalogo online 4.0 che parla anche in cinese e recensisce le cantine di tutti gli espositori e più di 15.500 etichette. Nel 2017 i visitatori stranieri da 142 nazioni avevano raggiunto quota 38%, sulle 128mila presenze totali.Sempre più spazio, poi alla vitivinicoltura green, con le aree di VinitalyBio, Vivit e Fivi.Nel quartiere fieristico, in contemporanea a Vinitaly, si svolgono Sol&Agrifood, salone internazionale dell’agroalimentare di qualità, ed Enolitech, salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l’enologia e delle tecnologie olivicole ed olearie.lle 11, nell’auditorium Verdi, al Palaexpo con il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, il sindaco di Verona, Federico Sboarina, il presidente della Provincia di Verona, Antonio Pastorello, il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia e il viceministro delle Politiche agricole, Andrea Olivero. Alla cerimonia sono attesi la presidente del Senato,, e il ministro dell'Ambiente euscente, Gian Luca Galletti.Nel corso della mattinata viene illustrata anche la ricerca “Il futuro dei mercati, i mercati del futuro: Italy first in America?”, realizzata da Vinitaly-Nomisma Wine Monitor. Il focus riguarda i modelli di consumo e i trend futuri del settore vino negli stati di New York, California, Illinois, Minnesota e Winsconsin. Ne discutono il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani, il vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, il direttore dell'Agenzia Ice di New York e Coordinatore della rete Usa, Maurizio Forte, e il responsabile di Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini. Modera il talk, il giornalista del Corriere della Sera, Luciano Ferraro.NON SOLO VINO -