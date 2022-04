Incidente stradale a Villafranca di Verona, tre persone ferite: anche una mamma con la figlia di 6 mesi

VILLAFRANCA DI VERONA - Incidente questa mattina, 13 aprile 2022, in via Fantoni a Villafranca. Dopo l'urto tra vetture, una delle due auto coinvolte è uscita di strada rotolando nel campo adiacente. Tre le persone coinvolte: una donna di 37 anni con la figlia di 6 mesi e un 19enne. Mamma e figlia sono state trasportate per controlli al vicino ospedale di Villafranca, mentre il giovane a quello di Borgo Trento a Verona. Sul luogo Suem118 con due ambulanze e Polizia Locale per viabilità e rilievi.