Calci nel basso ventre a scuola dal bullo di 9 anni: finisce in ospedale

VERONA - Una scolara di 9 anni delle elementari è finita al pronto soccorso ier per un'intera giornata dopo essere stata presa a calci nel basso ventre da un compagno di classe che l'avrebbe presa di mira da quasi tre anni.



L'episodio, riportato dal quotidiano l'Arena, è avvenuto nel veronese. I referti del pronto soccorso di Villafranca sono stati trasmessi alla Procura e la dirigente scolastica dell'istituto ha avviato accertamenti.



Le vessazioni del ragazzino, racconta la madre della vittima, «sono un problema per il quale avevo chiesto più volte alle insegnanti di intervenire, senza però ottenere nulla». Secondo le parole della piccola, mentre si stava lavando le mani in bagno il compagno l'ha prima spinta violentemente da dietro, facendole sbattere la pancia contro il lavandino, poi l'avrebbe picchiata al corpo e alla testa e infine le avrebbe dato un calcio in mezzo alle gambe.

