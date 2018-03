Individuata la banda dei Rolex: è una coppia romena, lei era incinta

di Luca Pozza

VICENZA - Era stata soprannominata la, quasi sempre anziani, l'orologio di valore portato al polso. Dopo mesi di indagini la Squadra Mobile di Vicenza è riuscita a individuare la coppia di malviventi di origine romena, uomo e donna, entrambi di 25 anni e compagni nella vita, in Italia senza fissa dimora, che ora dovranno rispondere deiLa settimana scorsa a Verona è stato arrestato dai carabinieri, mentre stava pranzando assieme ad amici in un locale di Verona, in zona Fiera, ora in carcere nel capoluogo scaligero. E' invece ricercata la donna,, diventata mamma la scorsa estate. E' infatti emerso che in occasione dei colpi avvenuti a Vicenza la primavera scorsa era. Due gli episodi avvenuti in città, di cui la coppia è ritenuta colpevole: il 17 marzo 2017 fu rapinato un 75enne nell’androne della sua casa in contra' Pedemuro San Biagio, che fu avvicinato dalla donna che dopo avergli posto una serie di domande, gli afferrò l’avambraccio, strappandogli un Rolex del valore di 12-15 mila euro. L'anziano inseguì la donna, ma fu fermato e gettato a terra dall'uomo: la coppia scappà poi a bordo di. Qualche giorno dopo, il 1° aprile, con le identiche modalità, la vittima fu una donna, pure settantenne: fu circuita in contra' San Paolo, nel parcheggio della palazzina dove abita. In quel caso Manuela strappò il Rolex dal polso dell'anziana, per poi salire a bordo della stessa Bmw, guidata dal compagno.Difficili le indagini visto che i due si sono spostati in varie città dell'Italia, ma grazie anche alla collaborazione di altre squadre mobili (tra cui quella di Bologna) si è riusciti a dare un nome e un volto alla coppia, già noti alle forze dell'ordine, poi riconosciuti dai due settantenni vicentini. Tra i vari colpi tra cui i due due rom sarebbero responsabili risulta esserci il furto in un negozio nel luglio 2016 ae la rapina di altro Rolex nell'agosto 2017 ad, sempre ai danni di un anziano. Nei confronti della coppia era scattata anche una, che li indicava come appartenenti ad un sodalizio criminoso dedito ai furti.