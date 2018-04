Inquinamento da Pfas, la Procura indaga per disastro ambientale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Laconta di concludere entro l'anno l'aperta in relazione all'(Pfas) prodotte dallo stabilimento. Lo ha riferito oggi il, che nel tribunale berico ha incontrato una delegazione delle «mamme no-Pfas», mobilitate sulla vicenda che interessa la provincia berica. Il magistrato - secondo quanto si è appreso - ha riferito ai comitati che la magistratura sta attendendo in particolare il parere dell'Istituto superiore di sanità sulla sussistenza o meno del pericolo per la salute pubblica.Perche segue la vicenda da tempo, «con la legge sugli ecoreati si è aperto un modus operativo per la magistratura che consente di inquadrare correttamente il problema a livello penale, e soprattutto individua modalità di percorso che, nei fatti, impediscono la decadenza del reato. Viene infatti sospesa la prescrizione quando le parti individuano necessità di approfondimento, ascolto di testi, valutazione di ulteriori documenti; una garanzia di giustizia per coloro che stanno subendo il danno e in questo caso, peggio, lo hanno subito ignari per anni».