Vicentina di 50 anni cade da cavallo davanti ai compagni d'escursione: ricoverata

Bosco Chiesanuova (Vr) - Disavventura per un'amazzone 50enne oggi - 1. luglio - attorno alle 13.20: il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per la donna caduta da cavallo nella zona di Malga Lessinia. I suoi compagni si erano spostati verso Fontana degli alpini per dare l'allarme.

Dopo aver imbarcato una squadra, l'elicottero di Verona emergenza si è portato nelle vicinanze di Grietz, dove S.C., 50 anni, di Valdastico (Vi), era stata accompagnata da alcuni passanti, e la ha recuperata per trasportarla all'ospedale di San Bonifacio per verificare i possibili traumi riportati.