Viaggio-premio di fine maturità a Barcellona: 11 compagni di classe (su 17) tornano positivi al Covid, scattano gli isolamenti

VERONA - Come festeggiare la maturità nel peggiore dei modi? Con un bel viaggio di classe a a Barcellona che si è trasformato in un grosso focolaio di Covid: la classe è una 5.ta del liceo scientifico Messedaglia: ben 11 studenti di ritorno dalla capitale catalana, fra le città europee con maggiori incidenze del virus nella sua variante Delta.

ll cluster de giovani ha fatto scattare la serie di tamponi fra i 17 neo diplomati: il 65% è risultato positivo con sintomi, tra cui tosse e febbre, accorgendosene solo alcuni giorni dopo il rientro a casa. E il Servizio di igiene e sanità pubblica fveronese è così impegnato in complesse operazioni di tracciamento per risalire a tutte le persone che possono essere venute in contatto con loro, a cominciare dai familiari.