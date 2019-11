VERONA - Si accende la polemica a Verona per l'intenzione del sindaco Federico Sboarina di intitolare una via della città a Giorgio Almirante, storico segeretario del Movimento sociale italiano (Msi), tra i fondatori della Repubblica sociale italiana morto nel 1988 e a lungo parlamentare. A protestare dopo l'ok della Commissione Toponomastica (a marzo il via libera era già arrivato dal Consiglio comunale) sono il Pd e i 5 stelle. Bocciata invece via Giorgio Gaber per mancanza di collegamento con il territorio.



«Il sindaco Sboarina fa di tutto per non governare la città: in questa strategia della distrazione rientra anche la scandalosa scelta di intitolare una via della città a Giorgio Almirante, l'uomo che più di ogni altro ha rappresentato il fascismo nella Repubblica democratica - ha detto la deputata Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera - Verona non merita questa ferita e di subire le scelte di un sindaco che deve "pagare" il sostegno dei gruppi estremisti di destra alla sua giunta».

