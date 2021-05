Aumento di capitale di Veronafiere, già sottoscritto il 95 per cento: investimenti all'orizzonte

VERONA - Conn 28,6 milioni su 30 complessivi, è stato sottoscritto al 95% l'aumento del capitale di Veronafiere al termine della prima fase riservata ai soci, conclusasi alla mezzanotte di mercoledì 26 maggio. La società fieristica in conferenza stampa ha previsto che l'aumento sarà concluso con la sottoscrizione del 100% dell'aumento, dato che alcuni soci hanno già manifestato il loro interesse per l'inoptato.

«Esprimo la soddisfazione personale e di tutto il consiglio di amministrazione per il risultato di questa prima fase di aumento di capitale che vede i soci confermare la volontà unanime espressa nella recente assemblea» ha detto il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese. «È un ulteriore passo concreto - ha continuato - verso l'uscita da un periodo estremamente complesso per il sistema fieristico mondiale. Ora, grazie alle nuove risorse ricevute, sarà possibile riattivare un piano di investimenti su linee di consolidamento e sviluppo condivise con i soci». La compagine societaria di Veronafiere vede il Comune di Verona azionista di riferimento con una quota del 39,48%, poi Fondazione Cariverona con il 24,07%, Camera di Commercio di Verona (812,98%), Cattolica Assicurazioni (7,07%), Agenzia Veneta per l'lnnovazione nel Settore Primario (5,37%) e, con quote minori, Provincia di Verona, Intesa San Paolo, Banca Veronese Cooperativo di Concamarise, Immobiliari Magazzini e Regione Veneto.