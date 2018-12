Ovuli di cocaina e eroina nella salsa, sequestrati 4,5 chili di droga e 2 arrestate

VERONA - Poiché, come prevedibile, nessuno dei viaggiatori dichiarava di esserne proprietario, per individuare i proprietari del borsone i Finanzieri hanno giocato d'astuzia: hanno richiesto ai passeggeri di scendere dal bus e prendere i propri bagagli: a lasciare il borsone «orfano» sono state alla fine due cittadine nigeriane che, messe alle strette, hanno dovuto ammettere, tra le lacrime, di esserne le legittime proprietarie.



Certi di avere a che fare con due corrieri di droga, data l'insistenza delle due unità cinofile nel segnalare la presenza di stupefacente all'interno delle lattine, i Finanzieri hanno consentito all'autista e ai passeggeri del pullman di ripartire per il loro viaggio senza far loro subire alcun ritardo e hanno quindi condotto le due nigeriane presso la caserma sede del Gruppo delle Fiamme Gialle di Trento per proseguire i controlli. Una volta aperte le lattine di conserva, all'interno, tra la polpa di concentrato di pomodoro, sono subito apparse decine e decine di ovuli termosaldati del peso di circa 50 grammi l'uno che, a un esame speditivo, si sono rivelati contenere cocaina ed eroina.Le due nigeriane sono state identificate in C.S., 23 anni, residente a Napoli e A.P., vent'anni, residente a Verona, entrambe in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia.

