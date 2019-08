Trenino monorotaia si ribalta al parco divertimenti: è bastato un bullone I vagoni caduti da 2 metri d'altezza E poco prima un incidente in acqua

VERONA - Un maledetto bullone, staccatosi dalla sede della monorotaia. Sarebbe questa la causa dell'incidente con sette feriti, di cui due bambini, tutti fortunatamente non gravi, avvenuto ieri, poco dopo le 17, a Movieland, area dei divertimenti a Lazise sul Garda all'interno del grande parco di CanevaWorld. Questa la prima ricostruzione di quanto accaduto da parte di carabinieri e vigili del fuoco. E questo, dopo che poche ore prima, sempre nel parco, c'era stato un altro incidente, di minor entità, sull'attrazione Kitt Superjet: una delle barche ha imbarcato troppa acqua e si è inabissata, facendo finire nella piscina alcuni passeggeri, tutti muniti di giubbotto di salvataggio, che sono stati costretti a raggiungere a nuoto il bordo della vasca. Ma è poco dopo le 17 che accade l'impensabile, quando all'improvviso si stacca un bullone che fissa la monorotaia su cui corre il trenino, Back to the backstage, che percorre tutto il perimetro del parco ad un'altezza di circa tre metri da terra per far ammirare tutte le attrazioni da punti panoramici. In quel momento transitano quattro carrozze con sette persone a bordo. Un salto da un'altezza di due metri...



CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO