Tir entra contromano nel sottopasso e blocca la città per due ore

VERONA - Un Tir contromano in pieno centro ha bloccato per quasi due ore la zona sud di Verona. È stato sanzionato per aver percorso contromano via Santa Teresa e per il danneggiamento del guard-rail il conducente del camion che, questa mattina 8 novembre, ha bloccato per quasi due ore, con il proprio bilico, la viabilità tra viale Piave, via Tombetta e la zona sud della città. L’autista, un italiano di 57 anni, accortosi di averha deciso di svoltare verso via Tombetta, ma ha calcolato male lo spazio ed è. Solo grazie all’intervento di 8 tra agenti e ufficiali della Polizia locale, che hanno effettuato deviazioni, è stato possibile ripristinare il traffico, reso difficile dal maltempo. Non si registrano feriti. Gli agenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti sui tempi di guida e sulla ditta da cui dipende l’autista.