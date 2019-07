Sta meglio la bambina di 9 anni colpita dal tetano: è uscita dal coma e respira da sola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Sta meglio la bambina di 9 anni colpita dal tetano eìl'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con un comunicato ufficiale. «La paziente affetta da tetano è tuttora ricoverata in Terapia Intensiva - informa ò’Azienda Ospedaliera scaligera -. Le condizioni generali stanno lentamente migliorando e la paziente ha riacquistato la coscienza e la capacità di respirazione autonoma. La sintomatologia dolorosa è trattata farmacologicamente ma sembra in attenuazione, mentre la capacità motoria è in lento recupero. Infine la paziente ha riacquisito la capacità di deglutizione».