Senza vaccino, tetano a 10 anni. Posizione dei genitori al vaglio della Procura

VERONA - La posizione dei genitori della bambina veronese di 10 anni che ha contratto il tetano e è al vaglio delladi Verona, che sta valutando. «Apertura indagini? Lo apprendo dalla stampa, al momento mi riservo di approfondire», ha detto l'avvocato Thomas Cesaro, che assiste i genitori della bambina.La coppia ha: «Non posso rispondere se ci sono possono essere problematiche in famiglia, come intolleranze o allergie che dovevano sconsigliare qualche vaccinazione. Ci saranno delle opportune e successive valutazioni», ha aggiunto il legale. «Di sicuro - ha aggiunto -. Il momento è drammatico per la famiglia, immaginatevi di vivere in un Reparto di terapia intensiva con i macchinari che suonano e la bambina che sta male. I genitori stanno facendo il possibile per essere di supporto alla figlia», ha concluso l'avvocato Cesaro.