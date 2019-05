VERONA - «Prima gli esseri umani e poi...i 49 milioni». È lo striscione, a pochi metri da Giardini Giusti dove è atteso il ministro dell'Interno, per l'inaugurazione della sede della Cassa Depositi e Prestiti. Lo striscione, accompagnato da una scritta «No Tav», è stato filmato dalla Digos.Si replica così quanto avvenuto ieri, 13 maggio a Brembate (Bergamo) , dove alle 9 il ministro dell'Interno aveva in programma un comizio. Ieri lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco, intervento che ha scatenato le polemiche per la presunta censura. A denunciare l'accaduto è il sindaco della cittadina, Giorgio Gori che su Twitter ha pubblicato anche le foto del prima e del dopo l'intervento dei vigili del fuoco.