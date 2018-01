Di giorno macellaio, la notte spacciatore: arrestato insospettabile 42enne

VERONA - Di giorno macellaio, la sera spacciatore. Un insospettabile 42enne veronese, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Verona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato in auto durante un controllo, e il suo crescente nervosismo ha fatto scattare la perquisizione: aveva con sè due ovuli di hashish dal peso di 20 grammi.



A quel punto i militari dell'Arma hanno perquisito anche la casa del macellaio, trovando altri due ovuli della stessa droga, oltre a due bilancini e 600 euro in contanti. Nella direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e condannato il 42enne a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa.

