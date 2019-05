Gestivano un giro di cocaina e hashish: arrestati 5 marocchini

VERONA - Cinque marocchini, di cui quattro uomini e una donna, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili dello spaccio di droga in varie zone della provincia scaligera. Gli stranieri sono stati raggiunti da un provvedimento restrittivo eseguito dai Carabinieri di Peschiera del Garda che hanno anche sequestrato due etti e mezzo di cocaina.



È stato ricostruito la rete di spaccio di cocaina e hashish, che coinvolgeva decine e decine di clienti tra il comune capoluogo e la provincia, in particolare tra Nogarole Rocca e Vigasio. Su richiesta del pubblico ministero Eugenia Bertini, il gip Luciano Borra ha emesso le ordinanze di custodia cautelare. Uno degli indagati si trovava già nel carcere veronese di Montorio in seguito ad un precedente arresto per lo stesso reato e alla successiva evasione dai domiciliari. In cella è finita anche la sua convivente e tra gli arrestati, che hanno tra i 26 e i 55 anni, ci sono anche zio e nipote.

