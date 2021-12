Verona scivola in casa: l'Empoli vince 4-3 e affronterà l'Inter

VERONA - Con un roboante 4-3 è l'Empoli a passare il turno di Coppa Italia superando al Bentegodi il Verona. Partita pazza tra veneti e toscani: ben 3 reti in soli 8' a metà ripresa sembrano mettere in ghiaccio la qualificazione per gli ospiti che nel finale subiscono due reti dai padroni di casa e seppur con il fiatone si regalano la sfida all'Inter, al Meazza, negli ottavi.

Ampio turnover nelle formazioni. Tudor lascia fuori Simeone e manda in campo Lasagna unica punta con Cancellieri e Bessa alle sue spalle. Anche Andreazzoli fa a meno della coppia di titolari formata da Pinamonti e Cutrone dando spazio dal 1' a Mancuso e La Mantia. Empoli che in avvio deve rinunciare ad Haas. Brutto infortunio al ginocchio destro per lo svizzero sostituito dopo soli 5' di gioco da Stulac.

Verona che si rende pericoloso in avvio con un paio di conclusioni di Bessa poi Empoli che al primo affondo passa. Tacco di Bandinelli per Marchizza che centra rasoterra, palla che passa e trova sul secondo palo tutto solo La Mantia che la deposita in rete. Reazione immediata del Verona. Prima Bessa fa fare brutta figura al palleggio dal basso di Ujkani poi lo stesso Bessa serve dalla sinistra un bel pallone al centro dell'area dove Cancellieri di sinistro al volo supera Ujkani. Gara bella, giocata a viso aperto e a buon ritmo. Pandur è bravissimo su una velenosa punizione di Stulac, poi Lasagna abbatte la traversa di Ujkani con un potentissimo sinistro.

Ripresa che si apre con il Verona più offensivo poi la gara scade di tono e a riaccenderla ci pensa l'episodio. Netta la mano di Ragusa non vista dal direttore di gara ma evidenziata dal Var che manda sul dischetto Mancuso freddo nel battere Pandur. Il segnale che manda Tudor non è da battaglia, fuori Lasagna dentro un baby debuttante Florio e l'Empoli cala il tris. Destro dalla distanza di Stulac, indecisione di Pandur e Mancuso in agguato la butta dentro. Verona al tappeto e Empoli a valanga. Bellissimo il destro dalla distanza di Bajrami che regala uno spettacolare poker ai toscani. La punizione di Ilic deviata dalla barriera dà qualche minuto di speranza ai gialloblù. Speranze che sembrano concretizzarsi si con la rete di Ragusa proprio allo scadere dei tempi regolamentari. Ma al triplice fischio è l'Empoli a festeggiare.