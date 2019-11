Fuga da casa in massa: 5 minorenni rintracciati dalla Polfer tra i binari

VERONA - Gli agenti della Polfer di Verona e Legnago hanno rintracciato cinque minorenni che erano scappati da casa. Gli adolescenti, che si erano allontanati mentendo ai genitori, sono stati rintracciati, in quattro diverse occasioni, nelle stazioni di Verona Porta Nuova, Verona Porta Vescovo e Legnago e poi sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. In un caso, in particolare, gli agenti hanno aiutato la madre a convincere la figlia, al telefono, a fare rientro a casa, monitorando costantemente, con discrezione, il tragitto di ritorno della giovane. Tre dei ragazzini ritrovati invece sono stati fonte di un'ulteriore preoccupazione per i genitori: due 14enni, infatti, inconsapevoli del rischio corso, sono stati multati per essere stati trovati in un'area estremamente pericolosa, dove non è consentito il libero accesso ai viaggiatori, mentre un altro, intenzionato a salire sul treno senza biglietto, ha tentato di scappare dagli agenti che volevano identificarlo, reagendo nei loro confronti con atteggiamento aggressivo, sferrando calci e pugni, tanto da costringere i poliziotti ad informare, oltre ai genitori, anche l'Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA