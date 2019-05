Salvini a Verona: «Chi non vuole l'autonomia lo dica chiaramente»

LA PROTESTA

LA CONTESTAZIONE DI CENTRI SOCIALI E SINISTRA RADICALE

Un piccolo gruppo di militanti dei Centro sociali e della sinistra radicale di Verona ha contestato il vice premier Matteo Salvini al suo arrivo in città per l'inaugurazione della sede di Cassa depositi e prestiti. La manifestazione è stata seguita da uno schieramento di agenti di Polizia, che ha bloccato l'accesso ai dimostranti a Palazzo Giusti, dov'era in corso la cerimonia. «Vai a lavorare! Hai 49 milioni da pagare» hanno gridato i contestatori.

Prima, prima prima...io mantengo la parola data». «Per me l'emergenza è la riduzione delle tasse., Poi si può fare tutto, ognuno ha le sue priorità».«C'è speranza» per il bando periferie congelato: ha precisato Salvini, ricordando che la città «aspetta anche l'Alta velocità, anche questa congelata dai dubbi di un ministro M5s». «Iniziano ad essere troppi i no - ha aggiunto -. Troppi no, troppi dubbi sulle tasse, sull'Autonomia, sull'immigrazione, sulle Ferrovie, sulla legittima difesa fermano l'Italia».