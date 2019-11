Verona-Roma, Juric: «Ci aspetta una partita tosta, ma ce la giochiamo»

Il tecnico croato, Juric, è contento del suo Verona e della classifica, sa che non può dormire sonni tranquilli. Arriva la Roma al Bentegodi, ci tiene a fare bella figura, a confermarsi. «Siamo un gruppo pieno di difetti, io ce li ho per primo, che lavora ogni giorno per toglierli sempre di più. Roma? È una squadra competitiva, gioca un bel calcio: difende molto bene, sarà una partita tosta. Con la Fiorentina abbiamo mostrato grande consapevolezza dei nostri mezzi. Dicono che siamo la sorpresa del campionato? Siamo contenti di quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare così». Juric ha concluso: «Bessa? È vero che rispetto a Badu è dentro nella lista ma non recupererà comunque prima di Natale, ha un infortunio complesso, speriamo di riaverlo a gennaio. Davanti gioca Di Carmine o Stepinski? Chi ha fatto gol la partita prima poi gioca. Salcedo ancora dal primo minuto? Vedremo». Detto con un sorriso che induce alla considerazione che il giovane talento dovrebbe partire ancora dal primo minuto.

