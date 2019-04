Dramma all'alba: ragazza di 23 anni precipita da quarto piano del palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Unaè precipitata all'alba di sabato 6 aprile dal quarto piano di un palazzo a, nel quartiere di Borgo Venezia, in via Marcantonio della Torre. Erano le 5.30. La giovane è stata soccorsa e portata all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, ancora sconosciuta la dinamica dei fatti. Sul posto la Polizia. Non si esclude il tentato suicidio.