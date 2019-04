Gioca con gli amici, porta di calcio gli crolla in testa: grave un bimbo

VERONA - Paura per un bimbo di 5 anni che stava giocando con i suoi amichetti a calcio quando è stato travolto dalla traversa della porta crollata su di lui. L'incidente il giorno di Pasqua, vittima una famiglia torinese in gita a Villafranca Veronese in occasione delle festività. Il piccolo è all’ospedale di borgo Trento.



Domenica era stato soccorso da un’ambulanza del 118, allertati dagli stessi genitori e trasportato all’ospedale in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita, ma i medici lo stanno tenendo sotto osservazione per escludere qualsiasi complicazione. L’impianto sportivo è quello dietro all’hotel Antares in via Postumia a Villafranca. La procura di Verona vuole far luce su eventuali responsabilità e dinamica dell’incidente. Per il momento, si sta procedendo solo per il reato di lesioni colpose gravi a carico di ignoti.

