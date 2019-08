Pirata della Panda rossa investe donna e fugge: polizia cerca testimoni

VERONA - Si è dato alla fuga subito dopo aver investito un pedone. È successo ieri 23 agosto alle 7.15 in via dello Zappatore, all’intersezione con via Bertoni e via del Lanciere, a Verona, dove l’automobilista alla guida di una Fiat Panda di colore rosso, che proveniva dal lato di via dei Montecchi, ha investito un pedone, una donna 56enne veronese, allontanandosi poi in direzione di via del Lanciere senza prestare soccorso.



Rimasta leggermente ferita, la donna ha presentato denuncia al Nucleo Infortunistica Stradale, che sta ora seguendo le indagini. Già in possesso degli agenti un filmato delle telecamere, dal quale si intravede la Panda e, anche se non totalmente visibile la targa, sono in corso verifiche, anche fuori Comune, su tutti i veicoli compatibili.



La Polizia locale invita eventuali testimoni a chiamare lo 045 8078411 o via mail a infortunistica@comune.verona.it, per fornire elementi utili all’'individuazione dell'automobilista, il quale è invitato a presentarsi al Comando prima che la sua posizione si aggravi.

