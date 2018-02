Perseguita e picchia la moglie, lei finalmente lo denuncia, arrestato

VERONA - Aveva già denunciato nel novembre scorso il marito per molestie e minacce. Ma da allora l'uomo non aveva mai smesso di perseguitarla, così, dopo la successiva denuncia, è scattato l'arresto. Protagonista una trentottenne indiana residente a Verona che all'ennesima scenata da parte del marito violento e dal quale si stava separando, ha deciso di chiamare il 112 per farlo allontanare e porre fine a queste persecuzioni. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile che ha bloccato l'indiano, 48 anni, pregiudicato, trovato in evidente stato di agitazione e in procinto di arrampicarsi sul terrazzo di casa della moglie per entrare nell'abitazione. I militari hanno arrestato l'uomo e dopo la convalida il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari fino al processo, che si terrà il 19 marzo.

