Rievocazione nazista vestiti da SS: cinque perquisizioni, anche in Veneto

La Polizia ha compiuto una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Bologna nei confronti di cinque persone, indagate per il reato di apologia di terrorismo o crimini contro l'umanità. Sono gli stessi che lo scorso 27 gennaio, ricorrenza della Giornata della Memoria, a Lizzano in Belvedere, Appennino bolognese, avevano organizzato una rievocazione storica indossando uniformi militari di foggia tedesca, risalenti al secondo conflitto mondiale, con fregi e mostrine proprie delle divise appartenenti alle Waffen SS.



Uno dei cinque è stato inoltre denunciato poiché nella propria cantina erano detenute illegalmente delle baionette e munizionamento da guerra.



Le perquisizioni sono state eseguite dalle Digos di Bologna, Torino, Firenze Verona, Lucca e Varese. Gli indagati hanno fra i 19 e i 56 anni e sono tutti italiani. Per alcuni è stato possibile verificare la vicinanza a gruppi di estrema destra come Forza Nuova, uno aveva precedenti per discriminazione razziale. L'attività di polizia giudiziaria, coordinata dal Pm Antonello Gustapane, ha permesso di sequestrare nelle case degli indagati diverse uniformi riproducenti quelle indossate dall'esercito nazista, tra le quali quelle utilizzate a Lizzano in Belvedere, nonché altri oggetti, come berretti, spille ed adesivi, con simboli nazisti (aquile, svastiche) e armi giocattolo, utilizzate in diverse rievocazioni storiche alle quali il gruppo ha partecipato.

