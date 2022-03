Allo stadio di Verona striscione con le coordinate "balistiche" di Napoli

VERONA - È diventato virale nelle ultime ore, su social, siti e chat dei tifosi del Napoli, lo striscione esposto a Verona e firmato 'Curva Sud' in vista della partita di oggi alle 15 tra gialloblu e azzurri. Ci sono le bandiere di Russia e Ucraina e poi una serie di numeri che rappresentano le coordinate di Napoli, quasi una sorta di indicazione a colpire la città mentre infuria la guerra. Numerosi i commenti. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, su Fb, sottolinea: «il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell'obiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista». «Solo per farci capire - conclude De Giovanni - con un plastico esempio a che punto può arrivare l'imbecillità (sub) umana, e come, in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie». Lo striscione è apparso nei pressi dello stadio Bentegodi di Verona dove oggi alle 15 la squadra di Tudor ospita il Napoli di Spalletti. Lo striscione è stato esposto la notte scorsa all'esterno dello stadio di Verona, in uno dei parcheggi messi a disposizione degli ospiti. Sono in corso accertamenti sull'accaduto. La società scaligera al momento non ha commentato l'episodio.