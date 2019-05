Guerra alle irregolarità: multati 17 ambulanti su 30 in piazza Erbe

VERONA - Giro di vite del Comune di Verona sui banchi di piazza Erbe: su 30 ambulanti autorizzati, 17 sono stati multati nei giorni scorsi perché non rispettavano lo specifico regolamento. Tra le violazioni contestate, il mancato rispetto dell'orario di chiusura, l'occupazione abusiva di suolo pubblico, fino alla vendita di prodotti non consentiti. Il totale delle sanzioni ammonta a circa 28 mila euro.



I controlli della Polizia municipale, eseguiti anche su segnalazioni di cittadini e turisti, proseguiranno nelle prossime settimane. «Una situazione inaccettabile - dichiara l'assessore alla Sicurezza, Daniele Polato -. I controlli e le verifiche della Polizia municipale sono costanti e non risparmiano nessuna violazione, ringrazio per questo i cittadini che ci segnalano anomalie e ci aiutano ad essere sempre più capillari. La piazza storica della città, luogo frequentato da migliaia di veronesi e turisti, non può essere utilizzata da alcuni commercianti a loro piacimento. Le normative devono essere rispettate e vanno tutelati gli acquirenti ma anche gli esercenti in regola che non devono essere penalizzati da una concorrenza sleale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA