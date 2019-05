Protesta dei lavoratori dell'Elcograf: ​1900 posti a rischio, 400 a Verona

VERONA - Presidio di protesta oggi da parte dei lavoratori dell'Elcograf. I dipendenti dell'ex Mondadori Printing, rilevata nel 2008 dal Gruppo Pozzoni, hanno manifestato nell'ambito dello stato di agitazione che ha portato i sindacati Cigl, Cisl e Uil e Ugl a proclamare otto ore di sciopero nell'ultimo turno di lavoro della settimana, non solo nello stabilimento di Verona (inaugurato nel 1959 da Arnoldo Mondadori), ma anche a Cles (Trento) e Melzo (Milano). A rischio vi sarebbero oltre 1900 posti di lavori, dei quali 440 nel sito veronese.



Al presidio sono intervenuti parlamentari veronesi della maggioranza di governo e dell'opposizione, consiglieri regionali e il sindaco di Verona, Federico Sboarina. «Tutte le scelte che farò e che faremo - ha detto Sboarina-, sono per far crescere le nostre aziende, ma sono anche scelte che non faranno perdere un posto di lavoro». «È fondamentale crescere, ma soprattutto per un sindaco - ha aggiunto - è fondamentale garantire che la propria comunità e le famiglie possano vivere sereni. Non si vive sereni se non si ha il posto di lavoro. Quindi per me questa è la priorità assoluta ha concluso il sindaco di Verona». I segretari delle sigle di categoria e i delegati Rsu hanno già annunciato di voler attivare le procedure per avviare un tavolo di crisi con le istituzioni, dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico. Nel primo bimestre dell'anno il margine operativo lordo ha superato i tre milioni e mezzo di euro e le stime per il resto del 2019 non lasciano presagire sviluppi positivi. Preoccupa sindacati e lavoratori soprattutto la riduzione delle commesse da parte di Mondadori, che pesa per il 57% dei volumi d'affari di Elcograf, una situazione - hanno denunciato i sindacati - che contrasta con la politica del Gruppo Pozzoni, che ha operato alcune acquisizioni, comprese due aziende bergamasche.

