Scontri Livorno-Hellas: dieci Daspo per i tifosi veronesi

VERONA - Sono dieci i Daspo emessi dalla questura di Livorno nei confronti di altrettanti tifosi veronesi coinvolti negli scontri con le forze dell'ordine in occasione della partita di serie B Livorno - Hellas Verona disputata allo stadio «Picchi» di Livorno il 22 dicembre 2018. È stato possibile identificarli anche grazie alle immagini riprese durante le fasi di afflusso e deflusso allo stadio. Si tratta in tutto dieci persone, tra i 23 e i 45 anni, tutti residenti in provincia di Verona, quattro dei quali avevano già scontato uno o più Daspo per incidenti verificatisi in occasione di altri incontri. Per questi ultimi il divieto è stato ora disposto per la durata di cinque anni, durante i quali dovranno anche presentarsi alla polizia in occasione delle prossime partite, sia in casa che in trasferta, dell'Hellas Verona. Per gli altri sei la durata del Daspo sarà da uno a due anni, a seconda della gravità delle rispettive condotte. Nel corso della fase istruttoria, preliminare all'irrogazione dei divieti, è stata stralciata la posizione di un undicesimo tifoso, all'epoca ancora minorenne, per il quale è stato accertato la sua sostanziale estraneità ai fatti e, pertanto, il procedimento inizialmente avviato nei suoi confronti è stato archiviato. (ANSA).

