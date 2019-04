Sfrecciava sulla statale: bloccato un 23enne, era carico di 100mila euro di cocaina

VERONA - Un cittadino marocchino, E.A., 23 anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo un inseguimento in auto lungo la strada statale Transpolesana, e la scoperta nella sua auto di 313 grammi di cocaina. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato reso noto oggi.



Il giovane è stato notato da una pattuglia delle Fiamme Gialle mentre viaggiava ad alta velocità lungo la statale, e quindi all'uscita di Vallese di Oppeano, verso Isola Rizza (Verona), nelle cui vicinanze è stato bloccato. Prima di fermarsi, il 23enne ha gettato dal finestrino un involucro di plastica, che è stato recuperato e conteneva la cocaina. Nella sua abitazione sono stati trovati anche hascisc e 1.400 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il marocchino è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; il Gip di Verona Raffaele Ferraro ha convalidato l'arresto. La droga sequestrata ha un valore sul mercato di circa 100 mila euro.

