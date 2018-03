Verona-Chievo 0-0 La Diretta al Bentegodi va in scena un derby decisivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va in scena al Bentegodi, nell'unica partita in programma in questo sabato della 28esima giornata di campionato, il derby di Verona tra l'Hellas ed il Chievo. Vincendo la partita, la squadra di Fabio Pecchia potrebbe seriamente mettere nei guai i cugini, protagonisti di un'eccellente prima parte di stagione ma sprofondati poi in una crisi dalla quale sembra non riescano a trovare modo di uscire.(4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Felicioli; Fares, Buchel, Calvano; Verde, Petkovic, Matos.(4-3-1-2): Sorrentino, Dainelli, Cacciatore, Gobbi, Bani, Radovanović, Castro, Hetemaj, Birsa, Meggiorini, Inglese.