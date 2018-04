"Made in Italy", blitz anti contraffazione e bagarinaggio al Vinitaly

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Sì ordine e sicurezza pubblica, ma anche attività volta alla tutela del “Made in Italy” ed al contrasto di contraffazione e “bagarinaggio”. Nel corso dell’ultimla zona Fiera è stata monitorata per scongiurare che i bagarini vendessero i tagliandi di ingresso contraffatti agli ignari visitatori.Le attività hanno permesso l’individuazione di 16 soggetti, alcuni dei quali provenienti da altre regioni d’Italia, intenti a vendere tagliandi di ingresso: sono stati redatti 6 verbali anti raccolte di firme e fondi. Sono state altresì controllate 12 auto ad uso noleggio con conducente, senza rilevare irregolarità. Per la prima volta, inoltre, in stretto coordinamento con la locale Questura e la Polizia Municipale sono stati comminati Daspo urbani a soggetti pericolosi.