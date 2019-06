Fidanzata non risponde al telefono: s'infuria per strada e pesta i carabinieri

BARDOLINO - La fidanzata non gli rispondeva al telefono e così lui, ubriaco e violento, ha inveito contro i passanti, alzando poi le mani contro i carabinieri, intervenuti per calmarlo. Un veronese di 28 anni è stato arrestato a Bardolino ( Verona) militari dell'Arma di Peschiera del Garda in flagranza dei reati di violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti impauriti. Una volta arrestato, il 28enne ha cominciato a tirare testate contro il finestrino posteriore dell'auto della pattuglia, continuando ad offendere tutti. Il giudice lo ha condannato a due mesi e venti giorni di reclusione, con pena sospesa per patteggiamento.

