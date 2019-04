Amazon arriva a Verona: aprirà nuovo deposito. Assunzioni in vista

VERONA - Amazon ha annunciato l'apertura di un nuovo deposito di smistamento a Verona. La struttura, sviluppata su un'area di 8.500 metri quadrati, sarà operativa nei prossimi mesi e creerà circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre si stima che i fornitori di servizi di consegna assumeranno oltre 150 autisti a tempo indeterminato, che ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon nel Nordest. «Non possiamo che essere felici di questa nuova apertura che dimostra ancora una volta la centralità e l'attrattiva di Verona per le multinazionali», ha dichiarato il sindaco di Verona, Federico Sboarina.



«L'arrivo di uno dei colossi mondiali dell'e-commerce, in un'area della città a vocazione logistica - ha spiegato -, va nella direzione di una rigenerazione complessiva di Verona sud. Amazon, con questo nuovo deposito di smistamento, porterà nella nostra città innovazione e servizi, ma soprattutto nuovi posti di lavoro e opportunità per le imprese locali» ha concluso Sboarina.

