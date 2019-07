Aggressioni in strada a Verona: quattro persone ferite

VERONA - Quattro persone sono rimaste ferite lievemente dopo essere state aggredite in strada, oggi a Verona, in due distinti episodi tra il piazzale della stazione di Porta Nuova e una via nelle vicinanze. Tutti e quattro i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica delle aggressioni e individuare eventuali responsabili.

