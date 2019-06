Aggredisce la fidanzata e con lo scooter prova a investire i militari

VERONA - Prima ha aggredito la fidanzata, che è scappata seminuda da casa chiedendo aiuto, poi all'arrivo dei Carabinieri è fuggito cercando di investire i militari a bordo di uno scooter: così un veronese di 28 anni è stato arrestato al termine di una violenta colluttazione, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.



L'uomo pochi giorni fa era già finito in manette per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e in precedenza aveva subito altri due arresti per lesioni personali e spaccio di droga. Nel rito per direttissima al Tribunale di Verona il giudice ha convalidato l'arresto, rimettendo in libertà l'indagato in attesa di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA