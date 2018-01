E' morto Valerio Avesani, impresario e ex sindaco di San Martino

VERONA - È morto Valerio Avesani, imprenditore e sindaco di San Martino Buon Albergo ( Verona) dal maggio 2007 al giugno 2017, che si è spento all'età di 64 anni. La morte è avvenuta all'ospedale di Borgo Trento dove l'ex sindaco lunedì scorso era stato ricoverato d'urgenza in seguito a un grave malore. Imprenditore prestato alla politica, Avesani ha guidato il Comune veronese per due mandati. Poi lo scorso giugno, terminata l'esperienza amministrativa, aveva ripreso le redini della sua azienda, la Nova Systems, la cui sede principale è situata proprio a San Martino Buon Albergo.



Il sindaco Franco De Santi, che di Avesani è stato per dieci anni vice, lo ha ricordato come «una persona straordinaria, generosa, sempre disponibile. È stato un ottimo sindaco e un grande uomo. Lascia un vuoto incolmabile, per tutti noi continuava ad essere un punto di riferimento anche dopo aver lasciato la politica. Aveva la capacità di aggregare grazie alla sua naturale leadership».



«Valerio era un mio coetaneo, abbiamo trascorso insieme gli anni della giovinezza, poi le nostre strade si sono ricongiunte e abbiamo costruito un progetto politico e amministrativo che, grazie alla sua visione lungimirante, sta proseguendo ancora adesso, con una squadra forte che ha sempre creduto in lui e nei suoi valori» ha concluso De Santi.

