Valeggio sul Mincio. Autocisterna esce di strada: trasportava 30mila litri di carburante Foto

VALEGGIO SUL MINCIO - Alle ore 16.55 di ieri, giovedì 4 gebbraio, i vigili del fuoco di Bardolino sono intervenuti a Valeggio sul Mincio per un mezzo pesante uscito di strada. L'autocisterna, che trasportava 30mila litri di carburante, è finita con gli assi posteriori del semirimorchio fuori strada dopo essere sbandata.

Giunti sul posto I vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo pesante e verificare che non vi fossero perdite di carburante dalla cisterna. Dopo le prime valutazioni si è provveduto ad allertare personale VF specializzato per effettuare il travaso della benzina prima di rimettere in carreggiata il semirimorchio.

Alle ore 20.10 operatori VF del Nucleo NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico Radiologico) , giunti da Mestre con 2 mezzi e 6 uomini, hanno dato il via alle operazioni di travaso del carburante, operazioni terminate poco dopo la mezzanotte.





