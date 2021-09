Esce di strada con la moto sulla via del Vajo Squaranto e precipita nel dirupo

CERRO VERONESE (VERONA) - Ieri sera, 25 settembre 2021, poco prima delle 22, il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per intervenire in un incidente accaduto sulla strada che collega Cerro Veronese a Montorio. Un motociclista era infatti uscito dalla strada molto stretta che attraversa il Vajo Squaranto, precipitando per alcuni metri fino sul fondo. Sul posto, presenti ambulanza, automedica e i Vigili del fuoco, si è portato un soccorritore che vive nelle vicinanze, mentre una squadra partiva da Verona. Il soccorritore ha aiutato a sollevare dalla scarpata verso l'alto l'infortunato, un ragazzo di 25 anni di Verona, che aveva riportato la sospetta frattura di una gamba e che è poi stato caricato a bordo dell'ambulanza e trasportato all'ospedale.