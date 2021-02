Da lunedì inizia la campagna vaccinale anti Covid per insegnanti e personale non docente nelle scuole

VERONA - Prende il via domani, lunedì 1 marzo, a Verona la campagna vaccinale anti Covid per il personale docente e non docente di tutte le scuole. L'Ulss 9 Scaligera ha inviato a tutte le persone interessate una lettera di invito contenente il link per la prenotazione online della seduta vaccinale presso i Centri per la Vaccinazione della popolazione di Verona, Legnago, San Bonifacio e Bussolengo. Le prime sedute vaccinali (1-5 marzo) sono state tutte occupate, e le prenotazioni sono chiuse. Da lunedì 1 marzo verranno aperte le prenotazioni per le settimane successive.

Ultimo aggiornamento: 12:20

