Covid, al via ai vaccini a domicilio per 20mila anziani

VERONA - Via libera in provincia di Verona alla vaccinazione a domicilio di 20mila anziani non autosufficienti. Le organizzazioni sindacali dei Pensionati di Cgil Cisl e Uil Verona, in una nota, hanno espresso soddisfazione per il confronto avviato con il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, «perché abbiamo ricevuto precise rassicurazioni su punti per noi imprescindibili, a partire dalla vaccinazione degli anziani non autosufficienti. «Verranno vaccinati a casa, e con loro sarà vaccinata anche la badante, il famigliare o comunque il caregiver di riferimento», hanno osservato i segretari provinciali Adriano Filice, Dino Andreone e Gianluigi Meggiolaro, sottolineando che »si tratta di un passaggio di essenziale importanza dal momento che quando si ammala la caregiver, le famiglie entrano in profonda crisi«. I sindacati Pensionati Cgil, Cisl e Uil di Verona hanno spiegato che «gli anziani verranno vaccinati dal medico di famiglia, la cui entrata in scena è già una realtà come è già successo a Cerea, ma nel giro di breve tempo potranno somministrare le dosi anche a domicilio. Risulta infatti superato l'ostacolo della tipologia di vaccino e, grazie all'accordo nazionale dell'1 marzo scorso e del seguente accordo regionale, risulta superato anche ogni altro profilo contrattuale. La partita è ora tutta nel campo organizzativo delle singole Ulss e dei medici del territorio».