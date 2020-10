Usura, sequestrati 42 fabbricati, 2 terreni, polizze a madre e figlia: tassi anche del 100%

VERONA - Sequestri per oltre 4,1 milioni di euro in corso da parte della Guardia di Finanza di Verona in un'operazione antiusura che interessa anche le province di Vicenza, Milano e Brescia. L'operazione mira ad aggredire le ricchezze illecitamente accumulate, tra le quali un ingente patrimonio immobiliare riconducibile a due donne veronesi (madre e figlia), già arrestate in passato per il reato di usura e lo scorso anno assoggettate a misura di prevenzione antimafia. Il valore complessivo dei beni, dei quali fanno parte, tra gli altri, 42 fabbricati e due terreni, è di oltre 4,1 milioni di euro.

L'operazione dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dà esecuzione a un apposito decreto emesso dal Tribunale di Venezia (Sezione Misure di Prevenzione) nei riguardi delle due donne nei cui confronti è stata disposta la confisca del patrimonio dalle stesse posseduto e già oggetto di sequestro nel settembre 2019. Tra gli immobili che ora entrano a far parte dei beni dello Stato vi sono sette fabbricati – tra appartamenti, garage e magazzini di proprietà della figlia – del valore di oltre 1 milione di euro, nonchè il capitale sociale e l’intero patrimonio di due società della provincia di Verona.

Si tratta, più nel dettaglio, di due imprese del capoluogo; la prima esercente l’attività di locazione di edifici, alla quale sono riconducibili trentasei immobili (trentaquattro fabbricati e due terreni), la seconda esercente l’attività di affitta camere, a cui, invece, fa riferimento un residence della Valpolicella. Nell’ambito delle medesime operazioni i Finanzieri stanno anche procedendo a confiscare una polizza assicurativa di oltre 1,1 milioni di euro e somme di denaro depositate su conti correnti bancari ammontanti a poco più di 13 mila euro. Le vicende alla base del provvedimento si ricollegano a precedenti attività d’indagini sviluppate dalle Fiamme Gialle scaligere su delega della locale Procura della Repubblica nei confronti delle due donne, già sottoposte al regime di detenzione domiciliare nell’ottobre del 2015 per i reati di usura e abusiva attività finanziaria. In quell’occasione i Finanzieri avevano accertato, in particolare, che sia la madre che la figlia si erano rese responsabili di una vasta attività usuraia ai danni di svariati imprenditori veronesi e vicentini, attraverso la concessione di prestiti con tassi d’interesse annui che raggiungevano anche picchi del 265% (e in un caso del 1000%!).

Per tali motivi le stesse erano state spogliate dell’ingente ricchezza posseduta già nell’ambito delle relative indagini penali. Constatata la rilevante sproporzione tra il patrimonio detenuto e i redditi dichiarati, i militari della Guardia di finanza lo scorso anno hanno proposto alla medesima Autorità Giudiziaria che nei loro confronti venisse applicata anche la più stringente normativa antimafia che oggi, dopo il relativo sequestro, ha portato all’espropriazione dei beni a favore dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA