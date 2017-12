Ritrovata l'auto di un 61enne scomparso da casa dal 20 dicembre

VERONA - Ritrovata l'auto di un 61enne scomparso dal 20 dicembre. Oggi alle 12.30, su richiesta dei carabinieri, il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona in seguito al ritrovamento, in località Campofontana, dell'auto di un uomo di cui non si hanno più notizie dal 20 dicembre scorso. I soccorritori, una ventina appartenenti alle stazioni di Verona e Recoaro - Valdagno, assieme ai vigili del fuoco, sono quindi giunti sul posto e hanno iniziato la perlustrazione dell'area collinare per cercare di ritrovare S.M., 61 anni, di Roncà (Verona). Le sei squadre suddivise in altrettante zone stanno rientrando senza al momento novità. Sul posto anche un'unità cinofila molecolare. Se nulla dovesse emergere, la ricerca proseguirà domani.

