Schiacciato nella cabina del camion: morto un 50enne. Il tir è finito contro un pilone di cemento

Poco prima delle 7:00 i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti sulla SS434 Transpolesana per un grave incidente stradale. A seguito di una fuoriuscita autonoma al km 3+900, in direzione sud, nel comune di San Giovanni Lupatoto,edLa squadra intervenuta ha estratto l'autista, un, ed ha subito iniziato le manovre di rianimazione cardio polmonare. All'arrivo del personale del Suem118 è proseguito il lavoro in equipe, ma dopo lunghi sforzi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Durante le operazioni una corsia è rimasta chiusa al traffico e la sicurezza è stata garantita dalla Polstrada di Verona.