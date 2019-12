Giovane sale sul tetto della scuola e minaccia di lanciarsi nel vuoto Foto Video

PADOVA - Un giovane sale sul tetto della scuola e minaccia di buttarsi giù. Questa mattina, 20 dicembre, l'uomo è salito sul tetto dell'Istituto superiore Ruzza di Padova, in zona Arcella, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Un mediatore ha cercato di farlo desistere, sono stati attimi molto delicati, intorno alle nove e 20 l'uomo è stato fatto scendere dal palazzo e accompagnato al Comando dei carabinieri.

CHI E' L'ASPIRANTE SUICIDA

Il giovane che è salito sul tetto minacciando il suicidio è un tunisino irregolare che pochi giorni fa si era allontanato da una comunità nel Veronse.



Non è ancora chiaro cosa lo abbia spinto al gesto ma, secondo le prime testimonianze, la follia sarebbe iniziata con una lite in strada intorno alle cinque e 15 davanti alla scuola. Una lite furibonda fra due uomini nordafricani, talmente accesa da aver attirato l'attenzione dei residenti che hanno avvertito le forze dell'ordine. A quel punto, sul posto, sono arrivati i carabinieri. Un controllo, l'identificazione, il tentativo di pacificare gli animi, non sappiamo ancora cosa sia accaduto, fatto sta che l'uomo d'improvviso si è diretto verso la scuola - aperta e con all'interno solo il custode - ed è salito in alto, fino ad arrivare al tetto e iniziare a minacciare di buttarsi giù.

LA SCENA SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Molti studenti e genitori allarmati sono fuori dall'istituto, tante le persone che stanno assistendo con estrema preoccupazione alla scena in questi momenti.



Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA